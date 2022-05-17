В Сербії – понад 100 погроз вибухами за два дні: прем’єрка пов’язує це з відмовою від санкцій проти Росії

В Сербії – понад 100 погроз вибухами за два дні: прем’єрка пов’язує це з відмовою від санкцій проти Росії

Прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч заявила, що понад 100 погроз вибухами за останні два дні, які призвели до масової евакуації шкіл і громадських місць, були частиною тиску на Белград з-за кордону через відмову запровадити санкції проти Росії.

Погрози про вибухи було надіслано електронною поштою до більш ніж 100 шкіл і місць проведення заходів, включно з будівлею президента, мостами, торговими центрами, ресторанами, зоопарком Белграда та футбольним стадіоном.

Про це повідомляє Reuters.

Під час обшуку цих місць 16 та 17 травня вибухівки не виявили.

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Брнабіч заявила, що повідомлення надійшли з-за кордону через позицію Сербії щодо Росії. При цьому прем’єрка не надала жодних доказів і не вказала додаткових подробиць.

"Ми – єдина країна в Європі, яка не запровадила санкції проти Росії, і ці погрози вибухами є тиском з-за кордону через нашу відмову запроваджувати санкції", – висловила впевненість голова сербського уряду.

Своєю чергою голова МВС країни Александар Вулін заявив, що повідомлення про вибухи були "частиною спеціальної війни" проти Сербії. Міністр додав, що поліція, яка підпорядкована його відомству, проводить відповідне розслідування.

Нагадаємо, 15 травня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не має наміру запроваджувати санкції проти Росії та опиратиметься цьому стільки, скільки зможе.

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