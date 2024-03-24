В Словаччині у першому турі виборів виграв проєвропейський кандидат

У Словаччині в суботу, 23 березня, відбувся перший тур президентських виборів. Першість серед дев'яти кандидатів отримав проєвропейський кандидат 59-річний Іван Корчок, який був керівником МЗС. Корчок отримав 42,4% голосів громадян.

Про це повідомляє Reuters.

Друге місце з результатом 37,1% голосів посів спікер Національного парламенту Словаччини та керівник партії "Глас" Петер Пеллегріні, який 2023-го створив коаліцію з партією SMER-SD чинного прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Проросійський ексголова Верховного суду Штефан Гарабін став третій, набравши 11,75% голосів, залучившись підтримкою націоналістичної партії, яка також входить до урядової коаліції. Слід зауважити, Reuters пише, що виборці Гарабіна можуть підтримати у другому турі виборів Пеллегріні

Другий тур виборів президента Словаччини відбудеться 6 квітня. У ньому за крісло глави держави змагатимуться Іван Корчок та Петер Пеллегріні.

Як повідомлялося, напередодні виборів президента опозиція Словаччини била на сполох через зростання проросійських настроїв. Зокрема, було попередження що Словаччина ризикує дистанціюватися від Заходу, адже прем'єр-міністр Роберт Фіцо змінив зовнішню політику у більш дружньому до Росії напрямі.

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