В США чекають на Україну: коли сторони підпишуть угоду стосовно корисних копалин

Українська делегація готується до переговорів у США щодо угоди про корисні копалини / © ТСН

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Наступного тижня до Вашингтона прибуде технічна делегація з України для обговорення угоди про корисні копалини.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Раніше в інтерв’ю Bloomberg Бессент зазначав, що угода вже готова з американської сторони.

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Він також додав, що США не хочуть гаяти час з цієї угодою, «тому що вважаємо, що ця угода дуже важлива для американців, українців і мирного процесу».

Ця стратегічна угода може відкрити нові можливості для співпраці між країнами у сфері видобутку і постачання цінних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, які є важливими для високотехнологічної промисловості.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди зі США про корисні копалини, зокрема аналізує її відповідність Конституції.