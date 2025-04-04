ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
829
Час на прочитання
1 хв

В США чекають на Україну: коли сторони підпишуть угоду стосовно корисних копалин

Вашингтон розраховує на підписання угоди.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Українська делегація готується до переговорів у США щодо угоди про корисні копалини

Українська делегація готується до переговорів у США щодо угоди про корисні копалини / © ТСН

Наступного тижня до Вашингтона прибуде технічна делегація з України для обговорення угоди про корисні копалини.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Раніше в інтерв’ю Bloomberg Бессент зазначав, що угода вже готова з американської сторони.

Він також додав, що США не хочуть гаяти час з цієї угодою, «тому що вважаємо, що ця угода дуже важлива для американців, українців і мирного процесу».

Ця стратегічна угода може відкрити нові можливості для співпраці між країнами у сфері видобутку і постачання цінних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, які є важливими для високотехнологічної промисловості.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди зі США про корисні копалини, зокрема аналізує її відповідність Конституції.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie