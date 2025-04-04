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В США чекають на Україну: коли сторони підпишуть угоду стосовно корисних копалин
Вашингтон розраховує на підписання угоди.
Наступного тижня до Вашингтона прибуде технічна делегація з України для обговорення угоди про корисні копалини.
Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Раніше в інтерв’ю Bloomberg Бессент зазначав, що угода вже готова з американської сторони.
Він також додав, що США не хочуть гаяти час з цієї угодою, «тому що вважаємо, що ця угода дуже важлива для американців, українців і мирного процесу».
Ця стратегічна угода може відкрити нові можливості для співпраці між країнами у сфері видобутку і постачання цінних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, які є важливими для високотехнологічної промисловості.
Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди зі США про корисні копалини, зокрема аналізує її відповідність Конституції.