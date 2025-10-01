- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 695
- Час на прочитання
- 2 хв
В США назвали єдину умову для надання Україні гарантій безпеки
Гарантії безпеки для України мають бути надані у форматі, що унеможливить напад Росії.
Стримати Росію від повторного нападу можуть лише дієві гарантії безпеки, але американський генерал Девід МакКірнан заявив: без значно більшого тиску на Путіна жодна країна їх не надасть. На його думку, гарантії повинні мати військову, економічну та дипломатичну складові.
Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.ua.
4 опори безпеки: що має гарантувати Захід
Американський чотиризірковий генерал армії США у відставці Девід МакКірнан переконаний, що гарантії безпеки для України мають унеможливити будь-який майбутній напад Росії. На його особисту думку, ці гарантії повинні бути комплексними та включати чотири ключові складові:
Військова
Економічна
Дипломатична
Інформаційна
Усі ці чинники мають створити впевненість України у реальній підтримці західних партнерів і гарантувати, що країна не стане жертвою нової агресії.
Чому гарантії не будуть надані завтра
Генерал МакКірнан висловив сумнів, що гарантії безпеки будуть надані Україні найближчим часом. Причина цього лежить не у Києві, а у тиску на Путіна.
«Я не бачу, що ті країни, які будуть гарантувати безпеку, достатньо тиснуть на Путіна, щоб він закінчив війну. А без цього ніяких гарантій ніхто не дасть, — наголосив генерал США. — На мій погляд, цей тиск має бути значно більшим, щоб він привів до того, щоб все закінчилось».
МакКірнан підкреслив, що Захід повинен усвідомити головне: якщо Путіна не зупинити, то він не зупиниться на Україні і піде далі.
Відповідаючи на питання про фактори, що можуть змусити російського диктатора припинити війну, генерал вказав на необхідність економічного та соціального тиску на Росію.
Мета такого тиску — зробити неможливим для РФ продовження війни. Він має бути настільки твердим, послідовним та всестороннім, щоб Путін дійшов висновку: політика агресії не може продовжуватися, оскільки в нього не вистачає ресурсів.
Генерал також припустив, що деякі країни вже готові надати миротворців для нагляду за умовами припинення вогню, хоча формат — НАТО, ЄС чи коаліційні війська — поки залишається незрозумілим.
Нагадаємо, журналіст Віталій Портников озвучив тривожний прогноз щодо подальшого розвитку російсько-українського конфлікту. Він попередив, якщо до певного терміну ситуація не буде врегульована, світ може зіткнутися з початком «великої війни». За його словами, цей термін обумовлений історичними прикладами та «математичними формулами».