Політика
695
2 хв

В США назвали єдину умову для надання Україні гарантій безпеки

Гарантії безпеки для України мають бути надані у форматі, що унеможливить напад Росії.

Дар'я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Стримати Росію від повторного нападу можуть лише дієві гарантії безпеки, але американський генерал Девід МакКірнан заявив: без значно більшого тиску на Путіна жодна країна їх не надасть. На його думку, гарантії повинні мати військову, економічну та дипломатичну складові.

Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.ua.

4 опори безпеки: що має гарантувати Захід

Американський чотиризірковий генерал армії США у відставці Девід МакКірнан переконаний, що гарантії безпеки для України мають унеможливити будь-який майбутній напад Росії. На його особисту думку, ці гарантії повинні бути комплексними та включати чотири ключові складові:

  • Військова

  • Економічна

  • Дипломатична

  • Інформаційна

Усі ці чинники мають створити впевненість України у реальній підтримці західних партнерів і гарантувати, що країна не стане жертвою нової агресії.

Чому гарантії не будуть надані завтра

Генерал МакКірнан висловив сумнів, що гарантії безпеки будуть надані Україні найближчим часом. Причина цього лежить не у Києві, а у тиску на Путіна.

«Я не бачу, що ті країни, які будуть гарантувати безпеку, достатньо тиснуть на Путіна, щоб він закінчив війну. А без цього ніяких гарантій ніхто не дасть, — наголосив генерал США. — На мій погляд, цей тиск має бути значно більшим, щоб він привів до того, щоб все закінчилось».

МакКірнан підкреслив, що Захід повинен усвідомити головне: якщо Путіна не зупинити, то він не зупиниться на Україні і піде далі.

Відповідаючи на питання про фактори, що можуть змусити російського диктатора припинити війну, генерал вказав на необхідність економічного та соціального тиску на Росію.

Мета такого тиску — зробити неможливим для РФ продовження війни. Він має бути настільки твердим, послідовним та всестороннім, щоб Путін дійшов висновку: політика агресії не може продовжуватися, оскільки в нього не вистачає ресурсів.

Генерал також припустив, що деякі країни вже готові надати миротворців для нагляду за умовами припинення вогню, хоча формат — НАТО, ЄС чи коаліційні війська — поки залишається незрозумілим.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников озвучив тривожний прогноз щодо подальшого розвитку російсько-українського конфлікту. Він попередив, якщо до певного терміну ситуація не буде врегульована, світ може зіткнутися з початком «великої війни». За його словами, цей термін обумовлений історичними прикладами та «математичними формулами».

695
