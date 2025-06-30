- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2352
- Час на прочитання
- 1 хв
У США відповіли на заяви Кремля про "гальмування" переговорів
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Росія не може далі тягнути час і бомбардувати цивільні об’єкти України.
Заяви кремлівського речника Дмитра Пєскова про нібито гальмування США та Україною процесу переговорів є безпідставними, а саме «орвеллівськими».
Про це написав спецпредставник США Кіт Келлог в «Х».
«Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є орвеллівськими. Твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними», — написав він.
За словами Келлога, президент США Дональд Трамп «послідовно та непохитно наполягає» на досягненні прогресу для припинення війни.
«Ми закликаємо до негайного припинення вогню і переходу до тристоронніх переговорів, щоб припинити війну. Росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні», — наголосив Келлог.
Нагадаємо, що така відповідь зі США пролунала після того, як речник Кремля Дмитро Пєсков звинувачував Київ і Вашингтон у тому, що переговори не прогресують.
«Кремль сподівається, що термін проведення третього раунду переговорів з Україною проясниться найближчим часом», — сказав напередодні Пєсков.