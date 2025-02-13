В США назвали "єдину людину", яка здатна посадити Україну і Росію за стіл переговорів

За словами очільника Міноброни, США зберігатимуть за собою лідерство.

Нібито "єдиною людиною у світі", яка здатна посадити Україну та Російську Федерацію за стіл переговорів, є новий президент США Дональд Трамп.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет перед засіданням міністрів оборони країн НАТО, повідомляє "РБК-Україна".

"Як вчора ви бачили, тільки одна людина у світі може посадити сторони за стіл перемовин. Це, звичайно, президент Дональд Трамп. Він вчора говорив з Путіним і із Зеленським. Ми впевненні, що його мета зупинити вбивства і зробити сталий мир на континенті", - заявив Гегсет.

За словами очільника Пентагону, сьогодні, під час засідання міністрів оборони країн НАТО, відбудуться "реалістичні й чесні обговорення". Піт Гегсет наголосив, що міцний Альянс буде захищати вільний світ і демократичний світ, а США зберігатимуть за собою лідерство.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагували на дзвінок Трампа "фюреру" Путіну. З його слів, це "створює враження" початку переговорів щодо повномасштабної війни в Україні.

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