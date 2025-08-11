ТСН у соціальних мережах

Політика
41
1 хв

В США заявили, що Китай уважно стежить за тим, як закінчиться війна в Україні

Результат війни в Україні вплине на майбутнє Тайваню.

Ігор Бережанський
Прапор Китаю

Прапор Китаю / © Associated Press

Китай уважно стежить за тим, як президент США Дональд Трамп намагається дипломатичним шляхом завершити війну в Україні.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, пише Politico.

Він зазначив, що для Тайваню належить від того, як Сполучені Штати врегулюють війну в Україні, яку розпочала Росія.

«Якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, то Тайвань паде», — вважає американський політик.

Він нагадав, що саме Китай є основним покупцем російської нафти, що турбує президента США.

Крім того, Грем висловив сподівання, що Україна буде також учасником переговорів, які Дональд Трамп проведе з диктатором Путіним на Алясці.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп після Індії пригрозив жорсткими митами ще й Китаю за купівлю російської нафти.

Ми раніше інформували, що представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН цинічно висловив занепокоєння через велику кількість зброї та боєприпасів у зоні бойових дій в Україні.

