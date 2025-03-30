"В США Зеленського вже призначили винним": Портников про нову угоду про копалини

Білий дім / © Associated Press

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Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа абсолютно свідомо підсовує Україні угоду про корисні копалини, на яку українська влада не може піти.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

Він зазначив, що Трамп вже зрозумів, що диктатор Путін не збирається закінчувати війну проти України, але звинувачувати Кремль у цьому він не хоче, тому шукає можливості звинуватити в зриві переговорів українську владу.

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«Варіанти угоди передаються Україні для того, щоб вона не була підписана, щоб Трамп міг сказати, що Україна не конструктивна. Тому що він не може і не хоче це говорити про Росію. Коли Путін йому говорить „ні“, він робить вигляд, що це не „ні“. Значить, має бути хтось винний у тому, що в нього не виходить домовитися про мир. Сам він ніколи винним бути не може, він завжди правий, як і Путін. Якщо двоє людей завжди праві, і один з них відмовляє іншому, значить, винним має бути хтось третій. І на це місце вже призначили Зеленського», — зазначив Портников.

Він заявив, що президент Володимир Зеленський не може підписати у такому вигляді угоду, бо вона буде політичною смертю, також її не ратифікує Верховна Рада, бо це означатиме кінець для будь-якої політичної сили, яка за це проголосує.

«З іншого боку, ми можемо працювати з американцями трампістською ж зброєю, — тягнути час, обговорювати цю угоду, продовжувати дискутувати. Ми, в принципі, нічим не ризикуємо. Це типова мародерська угода XIX сторіччя. Але що ж відбувалося в XIX сторіччі, коли партнери Сполучених Штатів порушували цю угоду? США туди запроваджували війська, морських піхотинців, і примушували країни, які відмовлялися від цих кабальних угод, за доктриною Монро виконувати ці угоди, грабували їх», — зауважив журналіст.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв повідомляти українському суспільству про всі ризиковані моменти угоди про корисні копалини, яку пропонує підписати адміністрація президента США Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що Українська сторона офіційно отримала 28 березня пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо угоди про корисні копалини.