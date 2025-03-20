В США зробили неочікувану заяву стосовно українських АЕС: подробиці

США хочуть допомогти Україні в управлінні електростанціями та АЕС.

США можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни.

Про заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі телеканалу Fox News.

Відповідаючи на запитання про можливу роль США у контролі над українською атомною енергетикою, Райт заявив: “Немає проблем, ми можемо це зробити.”

За його словами, це не обов’язково потребує фізичної присутності американських фахівців на території України, але питання зовнішньої політики залишається у компетенції президента Дональда Трампа та держсекретаря Марко Рубіо.

“Я знаю, що вони працюють не покладаючи рук”, – додав Райт.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розглядають можливість послаблення антиросійських санкцій, якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню в Україні.

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