В Стамбулі або Анкарі: Ердоган сподівається організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним

За його словами, війна в регіоні "не принесе нічого доброго".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається організувати тристоронню зустріч президентів України, Туреччини та Росії в Стамбулі або Анкарі.
Про це Ердоган сказав під час спілкування з журналістами за результатами візиту до ОАЕ, повідомляє Hürriyet.
За його словами, цей намір буде обговорений, зокрема, під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Під час нашої зустрічі президент Зеленський зазначив, що позитивно ставиться до тристоронньої зустрічі у форматі Путін, Зеленський та Ердоган. У випадку позитивного ставлення Путіна до цього питання, сподіваюся, ми зможемо організувати таку зустріч в Стамбулі або Анкарі. До того ж, я хочу дізнатися думку Путіна під час телефонної розмови", - сказав Ердоган.
За його словами, війна в регіоні "не принесе нічого доброго".
Нагадаємо:
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам приїздив до Києва для зустрічі із українським керівництвом.
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