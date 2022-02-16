В Стамбулі або Анкарі: Ердоган сподівається організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним

В Стамбулі або Анкарі: Ердоган сподівається організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним

За його словами, війна в регіоні "не принесе нічого доброго".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається організувати тристоронню зустріч президентів України, Туреччини та Росії в Стамбулі або Анкарі.

Про це Ердоган сказав під час спілкування з журналістами за результатами візиту до ОАЕ, повідомляє Hürriyet.

За його словами, цей намір буде обговорений, зокрема, під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Під час нашої зустрічі президент Зеленський зазначив, що позитивно ставиться до тристоронньої зустрічі у форматі Путін, Зеленський та Ердоган. У випадку позитивного ставлення Путіна до цього питання, сподіваюся, ми зможемо організувати таку зустріч в Стамбулі або Анкарі. До того ж, я хочу дізнатися думку Путіна під час телефонної розмови", - сказав Ердоган.