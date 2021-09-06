В "Талібані" заявили, що ООН буде надавати гуманітарну допомогу Афганістану: подробиці

В "Талібані" заявили, що ООН буде надавати гуманітарну допомогу Афганістану: подробиці

Раніше в ООН схарактеризували ситуацію в Афганістані як "гуманітарну катастрофу, що насувається".

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс пообіцяв, що всесвітня організація продовжить надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Про це заявив представник руху "Талібан" Сухейль Шахін, — пише "Інтерфакс".

"Делегація ООН пообіцяла продовжити гуманітарну допомогу афганському народу, заявила, що закличе до подальшої допомоги Афганістану під час майбутньої зустрічі країн-донорів", — написав Шахін.

Під час візиту до Афганістану Гріффітс зустрівся з лідером політичного крила "Талібан" Абдул Гані Барадара.

Нагадаємо, що ООН планує 13 вересня провести міжнародну конференцію з надання допомоги Афганістану. Генсек організації Антоніу Гутерріш раніше назвав ситуацію в Афганістані як "гуманітарну катастрофу, що насувається".

Раніше представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що гуманітарна авіаслужба ООН, якою управляє Всесвітня продовольча програма, відновить польоти до Афганістану. За його словами, зараз вживаються всі зусилля для того, щоб якомога швидше активізувати гуманітарні операції і збільшити число рейсів в пункти призначення в Афганістані.

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