В Тель-Авіві поліція за допомогою водометів і офіцерів на конях розігнала протестувальників (фото, відео)

Поліція силою вигнала протестувальників з шосе Аялон у Тель-Авіві.

Вона використовувала засоби розгону масових заворушень після того, як центральна вулиця була заблокована приблизно на п’ять годин.

Про це пише The times of Israel.

Силовики наказували протестувальникам розійтися, і колона поліції на конях пробилася в натовп.

Поліція відкривала кілька водометів проти демонстрантів, у тому числі й на узбіччях.

Десятки офіцерів переслідували протестувальників на сусідній пагорб і відштовхували їх від дороги.

Протести в Тель-Авіві (8 фото)

Деякі демонстранти кидали в офіцерів предмети, наприклад пляшки з водою.

Більшість протестувальників прибрали з дороги за лічені хвилини. На трасі залишилися десятки офіцерів, низка транспортних засобів та залишки протесту.

השוטרים מנסים לפנות את המפגינים מאיילון באמצעות פרשים ומכת"זיות, במקום עימותים בין הצדדים@lielkyzer pic.twitter.com/G6WTDrzhjW — כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2023

Решта протестувальників стояли на насипу над дорогою, скандуючи поліції.

Учасники акцій протесту продовжували вигукувати гасла, тому поліція штовхала деяких протестувальників і кидала їх на землю.

Також ЗМІ повідомляли, що поліція вела переговори з демонстрантами перед застосуванням сили, і більшість демонстрантів зійшли з дороги, але деякі залишилися, відмовляючись зрушити з місця.

Нагадаємо, що протести спричинені тим, що президент Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, а також його праві та релігійні союзники сподіваються ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо ухвалення рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Таким чином законодавцям надається більше повноважень щодо призначення суддів.

Критики реформи вважають, що нововведення послабить суди, поставить під загрозу громадянські свободи та зашкодить економіці. Мовляв, судова реформа загрожує демократичним цінностям Ізраїля.

Раніше ми писали, що тисячі французів протестували в Парижі на тлі рішення уряду щодо "пенсійної реформи". Без сутичок між силовиками й мітингувальниками не обійшлося.