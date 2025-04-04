У Трампа назвали умову, за якої накладуть санкції на Москву

Дональд Трамп.

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Американський Конгрес почав працювати над законопроєктом про санкції проти Росії. Кремль має вирішити, чи готовий до завершення повномасштабної війни.

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО.

За словами Рубіо, Білий дім не зацікавлений у нескінченних переговорах щодо завершення війни й не планує їх постійно продовжувати. Рубіо наголошує, що Штати мають "певний час" на очікування.

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"Ми хочемо бачити протягом цього часу, чи вони (росіяни — Ред.) готові до миру, чи ні. І час уже підходить. Конгрес уже почав працювати над законопроєктом про санкції й вже буде рости тиск Капітолія", — додав він.

Американський держсекретар каже, що Вашингтон надішле меседж до Москви й сподівається, що Росія буде готова до миру.

"Ми будемо говорити про це, якщо буде предмет розмови. Не може бути розмова про розмову. Спочатку було важливо поговорити, тому що ми (Росія та США — Ред.) не говорили доволі довгий час, але зараз вже треба робити прогрес. Ми зараз не робимо прогрес у бік миру, є певні фактори, які потрібно брати до уваги", — зауважив він.

Нагадаємо, США поставили Росії "дедлайн" щодо готовності до миру. Адже президент Дональд Трамп бажає завершити війну якомога раніше. Водночас це можливо реалізувати на прийнятних для обох сторін умовах.

Дата публікації 10:09, 26.03.25 Кількість переглядів 361 Шок! Спецпосланець Трампа заговорив про українську ядерку...