В Трампа пояснили, чому участь на Алясці бере лише Росія

Дональд Трамп. / © Associated Press

Саміт на Алясці 15 серпня між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським “фюрером” Володимиром Путіним буде "вправою на слухання” для очільника Білого дому.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Білого дому Каролайн Лівітт.

"Буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні, тому президент повинен поїхати і отримати, знову ж таки, більш тверде і краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні... Це вправа на слухання для президента", – наголосила Лівітт.

Нагадаємо, стало відомо, що зустрічі Трампа та Путіна відбудеться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. За інформацією CNN, у Вашингтоні зіткнулися з труднощами під час пошуку місця проведення саміту. Справа у тому, що зараз триває пік туристичного сезону на Алясці. Це суттєво обмежило вибір майданчиків, здатних прийняти двох світових лідерів.

Зауважимо, що напередодні держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ агресорки Росії Сергієм Лавровим. Політики обговорили підготовку саміту Трампа і Путіна. Зауважимо, американський Держдеп каже, що саме Путін закликав організувати цю зустріч.