В Трампа пояснили, чому участь на Алясці бере лише Росія
Переговори Трампа і Путіна заплановані на п’ятницю, 15 серпня.
Саміт на Алясці 15 серпня між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським “фюрером” Володимиром Путіним буде "вправою на слухання” для очільника Білого дому.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю Білого дому Каролайн Лівітт.
"Буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні, тому президент повинен поїхати і отримати, знову ж таки, більш тверде і краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, покласти край цій війні... Це вправа на слухання для президента", – наголосила Лівітт.
Нагадаємо, стало відомо, що зустрічі Трампа та Путіна відбудеться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. За інформацією CNN, у Вашингтоні зіткнулися з труднощами під час пошуку місця проведення саміту. Справа у тому, що зараз триває пік туристичного сезону на Алясці. Це суттєво обмежило вибір майданчиків, здатних прийняти двох світових лідерів.
Зауважимо, що напередодні держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ агресорки Росії Сергієм Лавровим. Політики обговорили підготовку саміту Трампа і Путіна. Зауважимо, американський Держдеп каже, що саме Путін закликав організувати цю зустріч.