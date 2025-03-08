В Трампа зробили важливу заяву про закінчення війни: деталі

Американський президент Дональд Трамп має намір якомога швидше завершити війну. І Україна, і Росія мають забезпечити мир.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, йдеться на сайті Білого дому.

"Секретар наголосив, що президент Дональд Трамп сповнений рішучості якнайшвидше покласти край війні, і наголосив, що всі сторони мають вжити заходів для забезпечення сталого миру", - ідеться в повідомленні.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ та Вашингтон сторони обговорювали плани на майбутню зустріч у Саудівській Аравії. З його слів, Україна хоче завершення війни, а для міцного миру необхідною умовою є лідерство США.

"У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії", - повідомив український міністр.

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан звинуватив президента Дональда Трампа у шантажуванні України через припинення обміну розвідданими. Він назвав це "абсолютно безпрецедентним" кроком.

Читайте також: