В Трампа зробили важливу заяву щодо припинення вогню в Україні

Сполучені Штати Америки висловлюють обережний оптимізм щодо переговорів про припинення вогню в Україні.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після саміту G7 у Канаді, пише The Guardian.

Він наголосив на тому, що варто дочекатися повернення з Москви спеціального посланника американського президента Дональда Трампа – Стіва Віткоффа. Разом з тим Рубіо назвав переговори в РФ - як "дуже позитивну і продуктивну вчорашню зустріч з президентом Путіним".

"Ми вивчимо російську позицію більш уважно, і президент визначить, якими будуть наступні кроки. Досить сказати, що я думаю, що є підстави для обережного оптимізму", - висловився Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що "ми продовжуємо визнавати, що це важка і складна ситуація". За його словами, "це не буде легко, це не буде просто, але ми, безумовно, відчуваємо, що ми, принаймні, на кілька кроків наблизилися до закінчення цієї війни і встановлення миру".

"Очевидно, ми побачимо, що готові зробити Росія та інші. Це не тільки Росія, очевидно, це має бути прийнятним для України", - заявив американський політик.

Нагадаємо, п резидент США Дональд Трамп анонсував в понеділок, 17 березня, добрі новини про припинення вогню в Україні. Втім, він не навів жодних подробиць.

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