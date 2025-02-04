"Не дати просто вигрести всі ресурси під нуль": в Третій штурмовій попередили про небезпеку використання ресурсів в переговорах

Український військовий та політичний діяч Максим Жорін прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого придбання українських рідкоземельних ресурсів в обмін на допомогу з боку США.

Свою думку він висловив в Telegram-каналі.

За словами Жоріна, перемовини, де обговорюються природні ресурси країни, є звичним явищем. Україна справді володіє важливими корисними копалинами, яких у світі майже ніде немає і які є необхідними для сучасних технологій.

"Але ми не маємо мати вигляд, як туземці, які за пляшку алкашки віддають цінні ресурси. Навіть в нашій ситуації ми маємо думати про свої власні національні інтереси та перспективи", – зазначив він.

Жорін додав, що якщо Україна домовлятиметься про використання своїх рідкоземельних копалин, на її території мають будуватися підприємства та створюватися робочі місця.

"А не дати просто вигрести всі ресурси під нуль і залишитись з х***м. Щоб наступного разу не було навіть що пропонувати", – пояснив військовий.

Нагадаємо, Жорін зазначив, що росіяни вже перебувають за кілька кілометрів від Дніпропетровської області, проте в Україні досі не вирішені проблеми з мобілізацією.

Читайте також: