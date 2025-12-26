Цього року Захід помер, а 2026-й може бути ще гіршим — оглядач The Telegraph

Хоча Європа надала значну підтримку Україні, часто лунають думки та аналізи про її недостатність / © Associated Press

Більшість людей запам’ятає 2025 рік як час похмурості й розчарування всередині країн, а також воєн, потрясінь і небезпек у світі. Справді, останніми роками було небагато періодів, коли звичні основи здавалися настільки крихкими, а післявоєнний порядок у Європі — настільки під загрозою.

Про це пише оглядач видання The Telegraph Френсіс Дірнлі.

«Символом стратегічної слабкості ЄС став саміт наприкінці 2025 року, де лідери знову повторювали свої заяви про підтримку України, але так і не змогли ухвалити рішучі кроки. Зокрема, Брюссель не розблокував заморожені російські активи, втративши шанс завдати реального удару по Москві, натомість переклав фінансові ризики на європейських платників податків», — зазначає експерт.

Це був далеко не найгірший можливий результат. Набагато гіршим був би ще один безрезультатний саміт, який не дав би Україні жодних коштів і залишив би її беззахисною після того, як фінансування вичерпається в першій половині 2026 року. Водночас ухвалене рішення — це лише мінімум для ЄС, який відчайдушно потребує міцнішої геополітичної опори.

«Позитивним є те, що було досягнуто угоди щодо фінансування України, але це найменший спільний знаменник. Європейські лідери політично слабкі і борються в світі, де старі правила вже не діють», — вважає він.

За словами кількох провідних європейських лідерів, підтримка воєнних зусиль України є не чим іншим, як екзистенційним питанням для безпеки континенту.

Вплив Росії

Європейські розвідувальні служби попереджають, що Москва може перевіряти НАТО не лише в Україні, а й у країнах Балтії, розраховуючи на вагання союзників і ослаблення дії статті 5. На цьому тлі відмова від принципів суверенітету та права народів на власний вибір, за словами Дірнлі, означає фактичну відмову від демократії.

«Позбавляти людей права обирати своє майбутнє означає повернутися до правил XIX століття», — наголошує він, додаючи, що це створює небезпечний прецедент і для майбутніх конфліктів, зокрема з Китаєм.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключає початку війни в Європі вже 2026 року, звинувативши в цьому «занепад Західної Європи та ЄС», а не агресію Росії.

«Воєнна напруженість в Європі — наслідок занепаду Західної Європи та Європейського Союзу», — сказав він.