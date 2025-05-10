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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Туреччині відреагували на ініціативу щодо припинення вогню в Україні

Туреччина запропонувала свою участь у моніторингу режиму припинення вогню в Україні в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан взяв участь у онлайн-зустрічі «Коаліції охочих». Він підтвердив підтримку Анкарою суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомило видання Anadolu Ajansı.

Представляючи президента Ердогана, він заявив про необхідність негайного припинення вогню та готовність Туреччини слідкувати за його дотриманням.

«Туреччина готова взяти на себе місію, пов’язану з моніторингом дотримання режиму припинення вогню, якщо його буде встановлено», — заявив Фідан.

Нагадаємо, «Коаліція охочих» разом із Трампом висунула РФ дедлайн для згоди на перемир’я.

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