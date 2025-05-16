ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1904
Час на прочитання
1 хв

В Туреччині зробили несподівану заяву щодо переговорів України та Росії: що сказали

Попри принципові розбіжності щодо ключових питань, сторони обговорили можливість припинення вогню та домовилися про потенційний обмін військовополоненими.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зеленський та Путін

Зеленський і Путін / © ТСН.ua

Переговори між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня, мали несподівано конструктивний характер.

Про це заявив високопосадовець з Туреччини в коментарі CNN.

За його словами, атмосфера зустрічі була «позитивнішою, ніж очікувалося», оскільки «сторони утрималися від звинувачень».

Окремо чиновник зазначив, що вимога Росії щодо виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей прозвучала в контексті обговорення припинення вогню. Втім, ці території й досі контролюються Україною, і така вимога є неприйнятною з погляду Києва та міжнародного права.

На тлі цього сторони погодили можливий обмін полоненими. Пропозиція Туреччини включає три категорії: дітей, цивільних осіб і військових. За словами джерела, українська сторона вийшла з переговорів для отримання погодження на цю ініціативу.

«Той факт, що обидві делегації прибули до Стамбула, вже свідчить про бажання знайти шлях до врегулювання», — додав турецький чиновник.

Нагадаємо, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська делегація під час переговорів у Стамбулі 16 травня не озвучила нічого нового. Всі вимоги російської сторони Україна та весь світ уже чули в публічних виступах і заявах президента РФ Володимира Путіна.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie