В Туреччині зробили несподівану заяву щодо переговорів України та Росії: що сказали

Зеленський і Путін / © ТСН.ua

Реклама

Переговори між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня, мали несподівано конструктивний характер.

Про це заявив високопосадовець з Туреччини в коментарі CNN.

За його словами, атмосфера зустрічі була «позитивнішою, ніж очікувалося», оскільки «сторони утрималися від звинувачень».

Реклама

Окремо чиновник зазначив, що вимога Росії щодо виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей прозвучала в контексті обговорення припинення вогню. Втім, ці території й досі контролюються Україною, і така вимога є неприйнятною з погляду Києва та міжнародного права.

На тлі цього сторони погодили можливий обмін полоненими. Пропозиція Туреччини включає три категорії: дітей, цивільних осіб і військових. За словами джерела, українська сторона вийшла з переговорів для отримання погодження на цю ініціативу.

«Той факт, що обидві делегації прибули до Стамбула, вже свідчить про бажання знайти шлях до врегулювання», — додав турецький чиновник.

Нагадаємо, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська делегація під час переговорів у Стамбулі 16 травня не озвучила нічого нового. Всі вимоги російської сторони Україна та весь світ уже чули в публічних виступах і заявах президента РФ Володимира Путіна.

Реклама