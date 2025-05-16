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В Туреччині зробили несподівану заяву щодо переговорів України та Росії: що сказали
Попри принципові розбіжності щодо ключових питань, сторони обговорили можливість припинення вогню та домовилися про потенційний обмін військовополоненими.
Переговори між Україною та Росією, які відбулися у Стамбулі 16 травня, мали несподівано конструктивний характер.
Про це заявив високопосадовець з Туреччини в коментарі CNN.
За його словами, атмосфера зустрічі була «позитивнішою, ніж очікувалося», оскільки «сторони утрималися від звинувачень».
Окремо чиновник зазначив, що вимога Росії щодо виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей прозвучала в контексті обговорення припинення вогню. Втім, ці території й досі контролюються Україною, і така вимога є неприйнятною з погляду Києва та міжнародного права.
На тлі цього сторони погодили можливий обмін полоненими. Пропозиція Туреччини включає три категорії: дітей, цивільних осіб і військових. За словами джерела, українська сторона вийшла з переговорів для отримання погодження на цю ініціативу.
«Той факт, що обидві делегації прибули до Стамбула, вже свідчить про бажання знайти шлях до врегулювання», — додав турецький чиновник.
Нагадаємо, за словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, російська делегація під час переговорів у Стамбулі 16 травня не озвучила нічого нового. Всі вимоги російської сторони Україна та весь світ уже чули в публічних виступах і заявах президента РФ Володимира Путіна.