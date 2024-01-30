"В угорців є недовіра до нас, у нас – недовіра до них": Кулеба про переговори з Сіярто

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба, керівник ОП Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 29 січня в Ужгороді провели офіційну зустріч і обговорили нормалізацію українсько-угорських відносин.

Як наголосив Дмитро Кулеба, за результатами зустрічі угорська сторона наголосила, що визнає та поважає територіальну цілісність України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили (на зустрічі був керівник ОП Андрій Єрмак - ред.), я вважаю, що це дуже важливо. Ми сиділи тет-а-тет близько двох годин, обговорювали, переважно, три теми", - розповів міністр.

Він зазначив, що сторони багато говорили про логіку дій президента Росії Володимира Путіна і чому немає сенсу зараз сідати з ним за стіл переговорів.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, зі свого боку, пояснював, чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру.

Дипломати також говорили про можливу майбутню зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського, зокрема які можуть бути результати такої зустрічі й так далі.

Дмитро Кулеба також розповів, що зі своїм угорським колегою вони обговорили права угорської нацменшини.

"Мене турбувало весь цей час, що від угорців постійно звучала фраза: "Поверніть угорській меншині всі права". Я запитав колегу (Петера Сіярто - ред.), чи могли би ми отримати вичерпний перелік того, що саме потрібно повернути? Було озвучено список з 11 пунктів (на брифінгу Петер Сіярто заявив, що угорська сторона підготувала перелік із 11 пунктів, які треба змінити в українських законах та підзаконних актах для повернення усіх прав угорській нацменшині, які діяли до 2015 року - ред). У більшості з них – дуже специфічні освітянські речі, в основі багатьох з яких не стільки фундаментальні перешкоди, скільки недовіра до України через те, що вони вважають несправедливими діями стосовно угорської меншини. Мій досвід каже, що з угорцями треба говорити. Зокрема – щоб знімати недовіру, бо тоді стає зрозуміло, що перешкод набагато менше, ніж здавалося. Власне, з цією метою і створена спеціальна комісія, яка ретельно розбереться у всіх занепокоєннях", - розповів Дмитро Кулеба.

Візит Петера Сіярто до України

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто 29 січня приїхав до Ужгорода на зустріч із Дмитром Кулебою та Андрієм Єрмаком.

Петер Сіярто закликав до завершення війни між Україною та Росією.

Сіярто також прокоментував розблокування Угорщиною 50 млрд євро для України: "Це не двостороннє питання. Тому ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі", - заявив він.

Вже після візиту до України Сіярто висловився щодо процесу "відновлення довіри між державами": "Україно, ще довгий шлях до відновлення довіри".

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