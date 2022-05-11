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В Угорщині повідомили, за яких умов готові підтримати ембарго на російську нафту

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В Угорщині повідомили, за яких умов готові підтримати ембарго на російську нафту

Фото: Associated Press

Уряд Угорщини цього тижня надасть свої пропозиції Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна вимагає від ЄС надати рішення, зокрема про економічну допомогу для відновлення і компенсацію, аби Угорщина підтримала ембарго на російську нафту.  

Про це пише РБК-Україна.

"Ми чекаємо пропозицій не тільки по реконструкції наших НПЗ на сотні мільйонів доларів, не тільки по збільшенню пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки. Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка буде коштувати близько декількох мільярдів євро", - заявив Сійярто.

Міністр також підкреслив, що відмова від нафти з Росії призведе до зростання ціни на мазут на 50-60%, що в свою чергу спричинить зростання цін на продукти.

Нагадаємо, ЄС може виплатити компенсацію Угорщині, якщо Орбан погодиться на ембарго російської нафти.

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