В Угорщині повідомили, за яких умов готові підтримати ембарго на російську нафту

Уряд Угорщини цього тижня надасть свої пропозиції Євросоюзу.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна вимагає від ЄС надати рішення, зокрема про економічну допомогу для відновлення і компенсацію, аби Угорщина підтримала ембарго на російську нафту.
Про це пише РБК-Україна.
"Ми чекаємо пропозицій не тільки по реконструкції наших НПЗ на сотні мільйонів доларів, не тільки по збільшенню пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки. Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка буде коштувати близько декількох мільярдів євро", - заявив Сійярто.
Міністр також підкреслив, що відмова від нафти з Росії призведе до зростання ціни на мазут на 50-60%, що в свою чергу спричинить зростання цін на продукти.
Нагадаємо, ЄС може виплатити компенсацію Угорщині, якщо Орбан погодиться на ембарго російської нафти.
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