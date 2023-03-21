В Угорщині пояснили, чому заблокували спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна

Угорщина наклала вето на спільну заяву щодо ордера на арешт Путіна, тому голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель опублікував її від свого імені.

Уряд Угорщини підтвердив інформацію про своє вето на спільну заяву щодо виданого Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє видання Index.

В угорському уряді заявили, що в офіційному Будапешті дотримуються думки, що голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель повинен виступати з заявою від свого імені, а не від всіх країн-членів Союзу.

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Раніше Угорщина наклала вето на спільну заяву щодо ордера на арешт Путіна, тому Жозеп Боррель опублікував її від свого імені.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони замовляють, дозволяють чи вчиняють в Україні", - йдеться у заяві Борреля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт відмовився брати участь у спільній закупівлі 1 млн боєприпасів для України за планом ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Угорщина заявами про припинення вогню закликає Україну до капітуляції і виправдовує російський геноцид українців.

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