В Угорщині запроваджують надзвичайний стан через війну Росії проти України

В Угорщині запроваджують надзвичайний стан через війну Росії проти України

В Угорщині з 00:00 середи, 25 травня, запроваджують надзвичайний стан. Прем'єр країни Віктор Орбан пояснив це рішення загрозою від війни між Україною та Росією.

Таке рішення було ухвалено одразу після того, як склав присягу новий угорський уряд.

Про це повідомляє Hirado.hu.

"Ми не втрачали жодної хвилини, бо поруч йде війна. Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції в Брюсселі призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін", – заявив Орбан.

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Він наголосив, що світ перебуває на межі економічної кризи, а Угорщина повинна залишатися осторонь цієї війни та захищати фінансову безпеку своїх сімей. Тож, за словами прем'єра, це вимагає простору для маневру та негайних дій.

"Уряд реалізує своє право, згідно з Основним законом, оголосити надзвичайний стан сьогодні з опівночі. Як і надзвичайний стан, запроваджений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські родини всіма можливими засобами", – заявив Орбан.

Він додав, що про перші рішення інформуватиме 25 травня.

Нагадаємо, в середині травня Орбан виступив за створення сильної угорської армії, оскільки, на його думку, НАТО не зможе захистити Будапешт.

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