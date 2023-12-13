В Угорщині заявили, що "запобігли" рішенню про переговори щодо вступу України до ЄС

Остаточне рішення має бути ухвалене на майбутньому саміті Євросоюзу.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава на засіданні Ради міністрів "запобігла" ухваленню рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомив спікер угорського уряду Золтан Ковач.

"Нам вдалося запобігти ухваленню рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС", – процитував Ковач очільника МЗС Угорщини після засідання Ради міністрів ЄС.

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Речник угорського уряду зазначив, що Рада міністрів ЄС лише визнала оцінку Європомісії, залишивши остаточне рішення про переговори з Україною на майбутній саміт ЄС.

За словами Ковача, Сіярто наголосив на нетактичній, обережній позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС, критикуючи "неготовність Єврокомісії до взаємовигідного процесу".

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Очільник МЗС Угорщини вкотре акцентував на статусі угорської нацменшини країнам, які виступають за розширення ЄС. Міністр наголосив на важливості просування переговорів із Західними Балканами, водночас підтримуючи євроінтеграцію Боснії та Герцеговини, Грузії та Молдови.

Нагадаємо, саміт ЄС відбудеться вже 14-15 грудня. Як очікується, країни-члени Євросоюзу ухвалять позитивне або негативне рішення про початок переговорів з Україною щодо її членства в ЄС. Президент України Володимир Зеленський наголосив – якщо рішення буде негативним, це означатиме, що його ветував президент РФ Володимир Путін.

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