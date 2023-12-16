В Угорщині зробили нову заяву щодо вступу України до ЄС і пригрозили "жорстким вето"

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина надалі може вдатися до інструменту "жорсткого" вето.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу не має практичного значення. За його словами, Угорщина надалі може вдатися до "інструменту жорсткого вето".

Про це повідомляє угорське видання Mandiner.

"Якщо під час підготовки до справжніх переговорів Брюссель захоче нав’язати в реальні переговорні рамки невигідні для нас речі – ну тоді доведеться використовувати жорстке вето", – сказав Сіярто.

Міністр наголосив, що Угорщина не причетна до рішення Європейської ради, "не несе за нього відповідальності та звільняє себе від його наслідків".

Петер Сіярто також зазначив, що Угорщина може накласти вето на рішення Євросоюзу стосовно України, якщо це буде не вигідно чи збитково для країни.

Нагадаємо, Шольц розповів, як запропонував Орбану вийти під час голосування щодо України.

Читайте також: