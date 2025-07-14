Угорщина не дасть грошей на зброю для Києва: заява Сіярто

Петер Сіярто / © Associated Press

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Угорщина не братиме участі у фінансуванні американських озброєнь для України, навіть якщо США офіційно звернуться до Європейського Союзу з такою ініціативою.

Про це сьогодні, 14 липня, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на пресконференції, пише Суспільне.

«Я хотів би підкреслити, що угорські гроші, угорська зброя та угорські солдати не будуть направлені в Україну. Нічого туди направлено не буде», — категорично заявив Сіярто.

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Попри це, угорський міністр висловив упевненість, що постачання озброєння Україні не суперечитиме мирним ініціативам колишнього президента США Дональда Трампа. За його словами, «ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп». Сіярто додав, що мирні зусилля могли б бути успішнішими, якби європейські та українські лідери, за його словами, «не перешкоджали діям Трампа в останні місяці».

Сіярто також привітав переговори між очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо, які відбулися 10 липня в Куала-Лумпурі, назвавши їх «обнадійливою новиною».

Ця заява пролунала на тлі готовності інших європейських країн посилювати оборонну підтримку України. Наприклад, 10 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що уряд Німеччини готовий придбати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot у США та передати їх Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що після передачі трьох систем Patriot Україні та двох — Польщі, у країни на залишку лише шість таких комплексів.

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Раніше повідомлялося, що різка зміна курсу та відмова президента США Дональда Трампа надати деталі стосовно озброєнь, які він хоче передати Україні, може бути стратегічною, але попри те, що в цьому питанні він зараз нагадує свого попередника Джо Байдена, є одна суттєва відмінність.