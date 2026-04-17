В Угорщині знайшли “зниклого” після виборів Сіярто: що сталося

Сіярто / © Associated Press

В угорському місті Дунакесі журналісти випадково натрапили на міністра закордонних справ Петер Сіярто, який від часу парламентських виборів не робив жодних публічних заяв.

Як повідомляє Telex, політика помітили під час ранкової пробіжки. Спершу він виглядав здивованим через увагу журналістів, однак згодом пожартував, що така зустріч доводить — він “не зник”.

Після виборів 12 квітня, на яких в Угорщині відбулася зміна влади, Петер Сіярто тривалий час не коментував ситуацію публічно, що викликало обговорення у медіа та соцмережах.

Журналісти також зазначають, що міністр не лише уникав коментарів, а й фактично зник із інформаційного поля, що стало нетиповим для одного з ключових представників уряду.

Нагадаємо, парламентські вибори в Угорщині завершилися поразкою багаторічної влади Віктор Орбан і перемогою опозиції, яку очолює Петер Мадяр.

Виборці в Угорщині змінили режим проросійського Віктора Орбана, який був у владі 16 років, вказавши йому на двері.

Український президент Володимир Зеленський запропонував Петеру Мадяру, лідеру партії «Тиса», прагматичну співпрацю на засадах взаємної поваги. Зеленський порівняв результати виборів в Угорщині з перемогою світла над темрявою.

Тож Україна готова до побудови прагматичних і дружніх відносин із новим керівництвом Угорщини на засадах взаємної поваги.