В Україні 17-річних юнаків внесуть до реєстру призовників: подробиці закону

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4197-ІХ, згідно з яким юнаки, яким виповнюється 17 років, щорічно від 1 січня до 31 липня ставитимуться на облік призовників через електронний кабінет або ТЦК.

В картці законопроєкту №4197-ІХ на сайті Верховної Ради з'явилася відповідна позначка про підписання президентом закону.

Згідно з нормами закону, перед проходженням практичних занять з базової загальновійськової підготовки громадяни повинні пройти медичний огляд. Жінки, які придатні до військової служби та бажають її проходити, можуть добровільно ставати на військовий облік призовників.

Крім того, до 1 березня продовжується можливість взяття на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ і добровільно прибули до частин. Командири повинні продовжити їхню військову службу та поновити виплати грошового та іншого забезпечення протягом 72 годин.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко розповідав, що наразі немає пропозицій щодо зниження віку мобілізації. Військові резерви достатні, тому змінювати мобілізаційний вік поки не планують.

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