В Україні активізувалася секта "АллатРа": в Раді вимагають реакції СБУ та РНБО

Члени секти влаштовували телемости з Рociєю, запрошували поговорити пyтiнicтів. А біографія лідера секти зі спецслужб Номо підозріло збігається з біографією президента РФ Володимира Пyтiнa.

У Раді відправили звернення в СБУ, РНБО та Мін'юсту щодо діяльності в Україні проросійської секти "АллатРа", яка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців.

Відповідне звернення скерувала народна депутатка Інна Совсун, про що вона сама повідомила в Мережі.

Совсун навела приклад діяльності секти "АллатРа" в Україні та детально поінформувала, про що йдеться на зустрічах членів організації.

"Жила собі дівчина. Назвемо її Катя. Добра подруга, відмінниця, улюблениця вчителів, що мала довірливі стосунки з мамою. Але одного дня в кав’ярні Катя раптом заявляє друзям: "А ви знаєте, що можна предмети пересувати силою думки?" І обіцяє поскидати статті англомовних науковців, які доводять, що це можливо", – йдеться в повідомленні народної депутатки.

Виявляється, вже певний час Катя бере участь у спільних медитаціях та читаннях книжок, що нагадує "гурток любителів pociйської пропаганди".

Які ідеї просуває "АллатРа"

Совсун повідомила, що у книжках, які читають члени секти, йдеться про те, що світом начебто керує таємний світовий уряд – архонти, які є "світовим злом".

"Архонти створили історію, встановили існуючий світовий лад, керують народами, впровадили релігії, поширюють хвороби. А зараз архонти готують третю світову війну. ООН та Ліга Націй відповідають інтересам архонтів, а НАТО – їхній "хлист" (батіг)", – передала зміст літератури народна обраниця.

Реклама секти "АллатРа" / Фото: facebook/Інна Совсун

В організації за кожним закріплені ментори, які контролюють, чи достатньо добре людина медитує, бо ці медитації начебто мають врятувати світ.

"Катя дуже переймається, що робить це недостатньо якісно. Бо тоді світ вона не врятує. А значить, краще їй узагалі померти й скоріше звільнитися від мук. Так, Катя потрапила до АллатРи. Про це мені розповіли безпосередні свідки", – зазначила Совсун.

Вона також навела приклад зі своєю студенткою, яка прийшла на прийом до лікаря, а той у дивний спосіб почав нав’язувати дівчині думку, що світ має жити без політики, і будь-які питання мають вирішуватися на всенародних референдумах. Він також стверджував, що людство захоплять штучні технології, і все буде ще гірше, аніж у світі з політичними лідерами. Медик заявляв, що треба з цим боротися та долучатися до руху "благотворчого суспільства". Лікар-проповідник дав студентці листівки та запросив приходити на зустрічі.

"Не варто сприймати цю організацію як безневинних клоунів. Судячи з коштів, якими оперує АллатРа, та їхньої медійної присутності – це все дуже серйозно", – наголосила депутатка.

Лідер секти Номо дуже нагадує Путіна

Совсун також повідомила про чимало плакатів та білбордів у містах України з написом "Благотворче суспільство". Є ще канали, масові тиражі книжок та різного роду "семінари".

Наразі немає публічних даних про те, хто фінансує такий величезний масив медіа. Однак депутатка зазначила, що можна проаналізувати, кому це вигідно, та які ідеї просуває "АллатРа".

"Її представники несуть благу вість, що світ врятує Номо – слов'янський лідер зі спецслужб, і його біографія підозріло збігається з біографією пyтiнa";

"Слов'янський менталітет – ось, що найстрашніше для архонтів [таємного світового уряду]".

Лідер секти "АллатРа" Номо / Фото: facebook/Інна Совсун

"АллатРа" просуває російську пропаганду

Члени секти влаштовували телемости з Рociєю, запрошували поговорити пyтiнicтів та депутатів від "Єдиної Росії".

Катування та вбивства у Бучі члени "АллатРа" на своїх заходах коментують як "ви вбиваємо один одного" та "ми розділені, бо нас поділили на держави, на національності на раси, на соціальні, релігійні, політичні угруповання. Нас штучно поділяють і при цьому промивають нам мізки".

"Вочевидь, саме через попередні розслідування журналістів про зв’язок АллатРи з російською пропагандою тепер вона працює під егідою "благотворчого суспільства". Щоб менше привертати увагу. Але ідеї, які АллатРа просуває, – не змінилися", – наголосила Совсун.

Реклама секти "АллатРа" / Фото: facebook/Інна Совсун

Хто з українських державних діячів долучений до "АллатРа"

Журналісти-розслідувачі пов'язують із діяльністю "АллатРа" віцепрем’єрку Ірину Верещук, ексголову СБУ Івана Баканова та підозрюваного у держзраді ексочільника кримського СБУ Олега Кулініча, ексзаступник керівника ЦСО відділу "А" СБУ Михайла Кухаренка, мера Черкас Анатолія Бондаренка та ексдепутатку Надію Савченко.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук дала інтерв'ю представникам секти "АллатРа" / Скриншот

Також відомо, що мер Коростеня Володимир Москаленко прийняв "Глобальну партнерську угоду АллатРа" до статуту міста. А на центральній площі Коростеня було встановлено пам'ятник у вигляді символу секти.

Сосун звернула увагу, що активну діячку секти Христину Берестецьку нещодавно затримала поліція, бо жінка збирала та передавала росіянам інформацію про розташування ЗСУ і об’єктів критичної інфраструктури Києва.

"Я відправила звернення в Служба безпеки України, РНБО та Мін'юсту. Тим більше, АллатРа неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців, на неї відкриті кримінальні провадження", – повідомила народна депутатка.

Вона нагадала, що Рociя професійно маскує ФСБівські "франшизи" під релігійні організації.

До слова, Верховна Рада протягом цього тижня може розглянути в першому читанні законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.

Читайте також: