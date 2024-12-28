В Україні буде звільнено двох голів обласних адміністрацій: про кого йдеться

Обидва керівники очолювали обласні адміністрації від 2023 року.

У суботу, 28 грудня, на засідання Кабінету міністрів було підтримано проєкти указів президента України Володимира Зеленського про звільнення двох керівників обласних державних адміністрацій.

Про це повідомили у пресслужбі уряду.

У повідомленні сказано, що йдеться про звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА та Філіпа Проніна - з посади голови Полтавської ОДА.

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Про причини звільнення та про те, кого буде призначено натомість, в уряді не повідомляють.

Відомо, що обидва керівники очолювали обласні адміністрації від 2023 року.

Філіп Пронін перед своїм призначенням обіймав посаду заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Голова Полтавської ОДА Філіп Пронін

Руслан Кравченко раніше очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко

За інформацією джерел видання NV, Кравченка можуть призначити на посаду генерального прокурора замість Андрія Костіна, який подав у відставку на тлі корупційних скандалів із МСЕК.

Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів погодив призначення нових керівників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.

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