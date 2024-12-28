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В Україні буде звільнено двох голів обласних адміністрацій: про кого йдеться

В Україні буде звільнено двох голів обласних адміністрацій: про кого йдеться

Засідання Кабміну / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Обидва керівники очолювали обласні адміністрації від 2023 року. 

У суботу, 28 грудня, на засідання Кабінету міністрів було підтримано проєкти указів президента України Володимира Зеленського про звільнення двох керівників обласних державних адміністрацій.

Про це повідомили у пресслужбі уряду.

У повідомленні сказано, що йдеться про звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА та Філіпа Проніна - з посади голови Полтавської ОДА.

Про причини звільнення та про те, кого буде призначено натомість, в уряді не повідомляють.

Відомо, що обидва керівники очолювали обласні адміністрації від 2023 року. 

Філіп Пронін перед своїм призначенням обіймав посаду заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Голова Полтавської ОДА Філіп Пронін / ©
Голова Полтавської ОДА Філіп Пронін

Руслан Кравченко раніше очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / ©
Голова Київської ОДА Руслан Кравченко

За інформацією джерел видання NV, Кравченка можуть призначити на посаду генерального прокурора замість Андрія Костіна, який подав у відставку на тлі корупційних скандалів із МСЕК.

Нагадаємо, на початку листопада Кабінет міністрів погодив призначення нових керівників Волинської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.

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