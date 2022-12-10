В Україні для запобігання незаконному використанню зброї функціонує багаторівнева система контролю - Кислиця

Контроль за обігом та використанням стрілецької зброї і легких озброєнь здійснюється на міжвідомчому рівні за участю МВС, СБУ, Державної прикордонної служби та інших держструктур.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, яке на вимогу РФ розглянуло постачання Заходом зброї Україні, - пише Укрінформ.

Також Державна служба експортного контролю України й Міжвідомча комісія з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю відповідають за реалізацію відповідної державної політики щодо товарів військового та подвійного призначення.

За словами постпреда, в Україні діє трирівнева система контролю та нагляду за озброєннями, що постачаються іноземними партнерами. Парламентський контроль забезпечується тимчасовою спеціальною комісією. Президент реалізує свої повноваження через РНБО. На урядовому рівні Міноборони та ЗСУ спільно з іноземними партнерами здійснюють безпосередній контроль та моніторинг постачання озброєнь в Україну, а також руху міжнародної технічної допомоги.

Водночас серйозної уваги з боку Ради Безпеки ООН заслуговує діяльність на окупованих територіях Україні та в інших країнах світу російської приватної військової компанії "група Вагнера".

А після завершення війни має відбутися її демілітаризація та денуклеаризація.

«Це дасть змогу запобігти загрозі повторення агресії і закладе міцний фундамент як для перетворення Росії на миролюбну державу, так і для забезпечення сталого миру і безпеки», - резюмував Кислиця.

Нагадаємо, що під час засідання Радбезу ООН Кислиця зауважив, що зброя, якою володіє Україна, допомагає звільняти український народ і території. А РФ ще на початку вересня 2022 вже озвучувала в Радбезі ООН подібні звинувачення про постачання західної зброї у треті країни.

Заступник постійного представника США при ООН посол Річард Мілс підкреслив, що Росія цинічно скликала цю зустріч, хоча саме вона причетна до нелегальної оборудки з іранськими БПЛА, переданими у РФ в порушення резолюції ООН.

Нагадаємо, від початку військового широкомасштабного вторгнення Росія, за даними ООН, вбила в Україні понад 6,5 тисячі мирних жителів. Ці цифри неостаточні і вони постійно зростають. ТСН.ua зібрав усі найстрашніші терористичні атаки Росії проти мирних українців.

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