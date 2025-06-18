В Україні дозволили множинне громадянство: що потрібно знати

Паспорт України / © DepositPhotos

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Верховна Рада України прийняла в цілому закон 11469 про введення інституту множинного громадянства. За його основу проголосували 243 депутата.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

«Ініціатором законопроєкту є президент Зеленський.», — написав він.

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У яких випадках допускається подвійне громадянство

Якщо дитина при народженні автоматично отримала громадянство України та іншої держави.

Якщо українська дитина набуває громадянство іноземців, які її всиновили.

Якщо громадянин України автоматично отримав інше громадянство після одруження з іноземцем.

Якщо повнолітній українець автоматично набув іншого громадянства відповідно до законодавства іноземної країни, але не має офіційного документа, що підтверджує це громадянство.

Якщо іноземець отримує українське громадянство за спрощеною процедурою, передбаченою для громадян окремих країн.

Якщо громадянин України набуває громадянство держави, громадяни якої мають право на спрощене набуття українського громадянства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні існує єдине громадянство. Законопроєкт президент України Володимира Зеленського про множинне громадянство пропонує легалізувати можливість мати кілька громадянств, але з певними винятками. Законопроєкт дозволяє множинне громадянство для українців, які проживають за кордоном, та іноземців, які підтримують територіальну цілісність України, окрім громадян країн-агресорів.

Окрім того, згідно з новим законопроєктом про множинне громадянство, громадяни країн ЄС та «Великої сімки» зможуть спрощено отримати громадянство України без відмови від свого попереднього. Пізніше перелік таких країн може розширитися.