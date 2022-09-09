"В Україні фальсифікують історію": які маніпуляції використовує ворожа пропаганда

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 8 вересня окупанти знову поширювали маніпуляції та дезінформацію

Фейк

Президент Росії Володимир Путін заявив, що «лише 2 судна і понад 80 кораблів з продовольством з України відправилися в найбідніші країни, все інше – в Європу», однак згідно зі статистикою ООН до Туреччини було відправлено 32 судна, до країн ЄС – 30, до інших країн (в тому числі африканських та азійських) – 25.

Маніпуляцію

ЗМІ РФ повідомили, що «російська прокуратура вимагає визнати блокаду Ленінграда геноцидом. У прокуратурі вважають, що Нюрнберзький процес не дав правову оцінку блокаді Ленінграда. А визнання її геноцидом допоможе захистити національні інтереси Росії».

Маніпуляцію

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив: «у низці країн Європи, насамперед в Україні та в країнах Балтії фальсифікація історії, виправдання кривавих злочинів нацистів та їх поплічників-колабораціоністів стали нормою. Оскверняються могили воїнів червоної армії, ведеться атака на радянську меморіальну спадщину».

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