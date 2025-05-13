В Україні готові змінити документи, що забороняють переговори з Путіним: Подоляк назвав умову

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

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Україна готова внести «юридичні корективи» до указу, який забороняє переговори з президентом Росії. Однак це буде реалізовано тільки у випадку, якщо Путін дійсно приїде до Стамбула.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в етері The Breakfast Show.

Переговори з Путіним: Україна готова

Михайло Подоляк пояснив, що Володимир Зеленський у Стамбулі не зустрічатиметься ні з ким із представників Росії, окрім безпосередньо Володимира Путіна.

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За словами радника голови ОП, якщо в Туреччині не буде «присутності Росії на найвищому рівні», це означатиме, що Москва не готова припиняти вогонь, закінчувати війну та вести прямі переговори.

Подоляк наголосив, що якщо Путін приїде до Стамбула, до українських документів, які забороняють переговори з російським президентом, «буде внесено юридичні корективи».

«Ми не вважаємо Путіна легітимним президентом, але фактично він одноосібно контролює Росію. Тому тут юридично буде достатньо просто внести зміни в рішення РНБО, будуть прийняті відповідні необхідні юридичні регламентні норми», — пояснив Подоляк.

Раніше радник голови ОП зазначив, що якщо Путін не приїде до Стамбула, можливе проведення зустрічі на нижчому рівні, однак її сенс «не зовсім зрозумілий», оскільки «жодних суттєвих питань там не вирішуватиметься».

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