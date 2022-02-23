В Україні і мови немає про створення ядерної зброї - Данілов

В Україні і мови немає про створення ядерної зброї - Данілов

Російські пропагандисти, тим часом продовжують переконувати в протилежному.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не планує та не розглядає можливість виготовлення власної ядерної зброї.

Про це він заявив під час брифінгу 23 лютого.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський під час промови на Мюнхенській безпековій конференції не казав, що Україна збирається створювати ядерну зброю. Однак, Кремль продовжує поширювати дезінформацію і лякає росіян, що Україна ніби-то готується до її розробки.

"Президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов’язань щодо нашої безпеки, які були там прописані. За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність.Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав і не знаю нащо ви це інтерпретуєте", - сказав секретар РНБО.

Володимир Зеленський насправді в Мюнхені сказав, якщо підписанти Будапештського меморандуму не нададуть гарантій безпеки для України перед лицем війни з РФ, то Україна "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює". Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін заявив, що Україні завдяки "доробку" з радянських часів буде "набагато простіше, ніж багатьом іншим державам обзавестися тактичною ядерною зброєю",