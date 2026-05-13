В Україні хочуть створити ще одне міністерство: чим воно займатиметься

Дмитро Лубінець / © Дмитро Лубінець facebook

Реклама

В Україні потрібне окреме міністерство, яке б системно опікувалось проблемами внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

На цьому наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, оскільки в уряді немає профільного міністерства, відповідального за системну політику щодо ВПО, часто такі люди не знають, куди звертатися по підтримку.

Реклама

«Станом на зараз в уряді немає профільного міністерства. Саме це лягло додатковим тягарем на громадян України з категорії ВПО. Інколи вони не знають, в якому органі державної влади шукати підтримки і хто зараз відповідає за системну політику в напрямку захисту прав ВПО», — зазначив Лубінець.

Омбудсман вважає, що робота з ВПО потребує комплексного підходу і сталого бачення, «де залучати фінансування, в якому обсязі і як його спрямовувати максимально ефективно».

«Політика держави щодо ВПО потребує чесної оцінки та системних рішень. Недосконалі механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб дискримінують їхні права», — наголосив він.

Дмитро Лубінець позитивно оцінює пропозицію повернути до структури уряду окреме міністерство, яке опікуватиметься захистом прав внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від російської агресії.

Реклама

Раніше цими питаннями опікувалось Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, згодом — Міністерство національної єдності.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Кабінет міністрів України проведе кадрові зміни на рівні заступників міністрів.

Новини партнерів