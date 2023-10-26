В Україні кум Медведчука незаконно виробляв та продавав пальне (фото)

До оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

В Україні правоохоронці викрили схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний кум Медведчука із Закарпаття.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, правоохоронці викрили схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. Під час слідчі дій стало відомо, що до обрубки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

“Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення рф “переписав” НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві. У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у Мукачево”, - розповіли в СБУ.

Пізніше учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

“Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн. Наразі триває слідство у межах кримінального провадження. Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ викрила начальника військкомату, який продавав довідки для виїзду за кордон.

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