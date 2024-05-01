В Україні можуть з'явитися приватні оборонні компанії: законопроєкт

Такі компанії зможуть надавати послуги з навчання, розвідки, конвоювання, охорони людей та майна.
В Україні пропонують створювати приватні оборонні компанії, де працюватимуть колишні військові. Відповідний законопроєкт про міжнародні оборонні компанії зареєстрував у Верховній Раді нардеп Сергій Гривко.
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
У законопроєкті вказана низка причин для створення оборонних компаній:
- збільшення в Україні кількості колишніх військових;
- потреба у групах швидкого реагування з-поміж досвідчених учасників бойових дій;
- потреба у додаткових надходженнях до бюджету;
- збільшення кількості робочих місць в Україні;
- соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).
"Післявоєнний стан економіки України, на який будуть покладені завдання із відбудови населених пунктів, об’єктів інфраструктури, проведення реформ на різних рівнях, – потребуватиме стабільності у секторі безпеки, додаткових інвестицій та надходжень до державного бюджету", – йдеться у пояснювальній записці до документа.
Автори пропонують дозволити оборонним компаніям діяти закордоном. Вони зможуть надавати такі оборонні послуги: навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.
До слова, у квітні видання The New York Times інформувало, що за останній рік оборонні підприємства України значно збільшили виробництво військової техніки та зброї. Зокрема, виробники втричі наростили випуск бронетехніки та вчетверо – протитанкових ракет у порівнянні з довоєнним періодом.
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