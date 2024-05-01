В Україні можуть з'явитися приватні оборонні компанії: законопроєкт

Такі компанії зможуть надавати послуги з навчання, розвідки, конвоювання, охорони людей та майна.

В Україні пропонують створювати приватні оборонні компанії, де працюватимуть колишні військові. Відповідний законопроєкт про міжнародні оборонні компанії зареєстрував у Верховній Раді нардеп Сергій Гривко.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

У законопроєкті вказана низка причин для створення оборонних компаній:

збільшення в Україні кількості колишніх військових;

потреба у групах швидкого реагування з-поміж досвідчених учасників бойових дій;

потреба у додаткових надходженнях до бюджету;

збільшення кількості робочих місць в Україні;

соціальний фактор (відсутність роботи для чоловіків, поширення неліцензованої зброї, адаптація військових тощо).

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"Післявоєнний стан економіки України, на який будуть покладені завдання із відбудови населених пунктів, об’єктів інфраструктури, проведення реформ на різних рівнях, – потребуватиме стабільності у секторі безпеки, додаткових інвестицій та надходжень до державного бюджету", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Автори пропонують дозволити оборонним компаніям діяти закордоном. Вони зможуть надавати такі оборонні послуги: навчання, тактична підготовка, розвідка, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорона майна та виконання інших завдань.

До слова, у квітні видання The New York Times інформувало, що за останній рік оборонні підприємства України значно збільшили виробництво військової техніки та зброї. Зокрема, виробники втричі наростили випуск бронетехніки та вчетверо – протитанкових ракет у порівнянні з довоєнним періодом.

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