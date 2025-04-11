В Україні можуть скоротити кількість народних депутатів: подробиці від Стефанчука

Верховна Рада / © Associated Press

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Кількість депутатів Верховної Ради можуть скоротити з 450 до 300 осіб через зменшення чисельності населення України.

Про це сказав голова парламенту Руслан Стефанчук заявив у інтерв’ю «Укрінформу».

Голова Верховної Ради нагадав, що президент Володимир Зеленський ще 29 серпня 2019 року подав до парламенту пропозиції щодо змін до Конституції, які передбачали скорочення кількості нардепів до 300. Попередній склад Конституційного суду надав негативний висновок щодо цього законопроєкту, і це фактично заблокувало розгляд у документа в Раді.

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«Але я глибоко переконаний, що питання скорочення кількості народних депутатів, без сумніву, постане в українському суспільстві», — сказав Стефанчук.

Він пояснив, що скорочення кількості народних обранців може відбутися через об’єктивне зменшення кількості населення. За словами спікера парламенту, «це відображається на кількості осіб, які мають бути представлені в єдиному законодавчому органі».

«Коли було 52 мільйони (населення — ред.) — це одна справа. А сьогодні, коли людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві потребує перегляду. Я думаю, що цифра 300 (нардепів — ред.) є тією, про яку можна говорити, і вона має стати орієнтиром для подальших процесів», — розповів Стефанчук.

До слова, нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію про підготовку до виборів на літо 2025 року.