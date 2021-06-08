В Україні обіцяють зупинити закриття шкіл у селах

Через заборгованість держави у майже 4 млрд грн перед територіальними громадами у місцевої влади не вистачає коштів на утримання навчальних закладів. Це призводить до масового закриття шкіл у сільській місцевості та невеликих містах по всій Україні. Зокрема, цього року на Львівщині через брак фінансування планують до 1 вересня закрити 21 школу. У Верховній Раді б’ють на сполох та вимагають негайної реакції уряду.

У парламенті вимагають звіту міністра освіти і науки щодо стану фінансового забезпечення навчальних закладів, повідомляє УНІАН.

Проблема закриття шкіл у сільській місцевості та невеликих містах набула всеукраїнського масштабу. У рамках реформи децентралізації з 1 січня 2021 року на місцеві громади було перекладене фінансування закладів освіти, які розташовані на їх території. Однак кошти на це уряд виділяти не поспішає. Більше того, за даними Держстату, борг державного бюджету перед місцевими досяг майже чотирьох млрд грн. Через брак коштів місцева влада вимушена закривати, у першу чергу, невеликі сільські школи, де навчається найменша кількість учнів.

Щоб зупинити закриття шкіл по всій Україні в селах та невеликих містах, депутатська група "Партія "ЗА МАЙБУТНЄ" у Верховній Раді закликала уряд погасити заборгованість перед місцевими громадами для виконання ними своїх повноважень.

"Забезпечення умов для отримання якісної освіти в Україні — це відповідальність держави. Але уряд не впорався з цим завданням. За даними Асоціації міст України, у державному бюджеті на 2021 рік на 38 млрд грн занижений обсяг освітньої субвенції місцевим громадам. Станом на 1 червня заборгованість уряду перед ними становить майже 4 млрд грн. У результаті школи не забезпечені всім необхідним, адже в місцевої влади не вистачає ресурсів. Сфера освіти в Україні в невеликих містах і селах під загрозою. Якщо так піде й далі, більшість українців втратить доступ до освітніх послуг", — ідеться в офіційній заяві партії.

Також партія закликає владу в проєкті бюджету на 2022 рік передбачити додаткову дотацію місцевим бюджетам на утримання закладів освіти й охорони здоров’я — не менше 25 млрд грн.

Нагадаємо: у травні цього року в Житомирській області закрилися 6 сільських шкіл, а до 1 вересня на Львівщині можуть закрити 21 навчальний заклад, переважно в сільській місцевості.

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