В Україні офіційно хочуть встановити щоденну хвилину мовчання: Рада зробила перший крок

Верховна Рада України 16 грудня підтримала в першому читанні законопроєкт, який закріплює загальнонаціональну хвилину мовчання як щоденний захід на законодавчому рівні. Свої голоси за таке рішення віддали 314 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Рада проголосувала (за основу тільки) #14144 — встановлення на законодавчому рівні загальнонаціональної хвилини мовчання як щоденного комеморативного заходу», — зазначено в заяві політика.

Він додав, що цей законопроєкт визначає обов’язок органів влади та місцевого самоврядування забезпечувати інформування про проведення хвилини мовчання через медіа та системи оповіщення цивільного захисту.

Що передбачає законопроєкт про хвилину мовчання

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» та Кодексу цивільного захисту. Документ, зокрема, встановлює щоденне проведення загальнонаціональної хвилини мовчання о 9:00 для вшанування громадян України, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

Відповідно до ініціативи, органи державної влади та місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і завершення хвилини мовчання на підпорядкованих їм підприємствах, в установах та організаціях. Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюватиметься через медіа незалежно від форми власності, а також за допомогою систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

У пресслужбі парламенту наголосили, що ухвалення законопроєкту на загальнодержавному рівні дозволить належно вшановувати пам’ять загиблих військових і цивільних, сприятиме формуванню культури пам’яті, вихованню поваги до героїв та усвідомленню відповідальності живих перед тими, хто віддав свої життя.

Крім того, закон має на меті зміцнити суспільну єдність через щоденний спільний ритуал, зрозумілий і прийнятний для громадян незалежно від їхніх політичних, релігійних чи соціальних поглядів.

Очікується, що він також стане додатковим інструментом комунікації для поширення інформації про російсько-українську війну та її жертви, а також позитивно вплине на соціальну згуртованість, стійкість громад і корпоративну соціальну відповідальність бізнесу.

Нагадаємо, в Україні водіїв постійно закликають зупиняти авто щодня о 9:00 для вшанування пам’яті загиблих. Хоча в ПДР немає прямої вимоги щодо хвилини мовчання, патрульні мають право тимчасово призупиняти рух. За ігнорування законної вимоги поліцейського зупинитися водіям загрожує штраф 153 грн або позбавлення прав до пів року, а за проїзд на заборонний жест регулювальника — штраф 510 грн.