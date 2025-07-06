В Україні планують подовжити мобілізацію та воєнний стан: на який термін

Верховна Рада / © ТСН

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Верховна Рада України на наступному пленарному тижні знову розгляне питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, це буде вже 16-те голосування щодо продовження дії правового режиму воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення РФ. Очікується, що його подовжать на 90 днів — з 7 серпня по 5 листопада 2025 року.

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«Точніше: спочатку РНБО ухвалить відповідні укази, потім Президент внесе їх як законопроєкти, а вже потім Рада їх підтримає», — пояснив Железняк.

Щодо місцевих виборів, які згідно з календарем мали б пройти у жовтні 2025 року, депутат зазначив, що про це розповість окремо у відео.

Військовий стан — це особливий правовий режим, який запроваджується у разі збройної агресії проти держави або загрози нападу. Його введення передбачає обмеження деяких прав і свобод громадян, розширення повноважень військових, мобілізацію, зміну порядку роботи ЗМІ, а також заборону виборів, мітингів та інших масових заходів. Основна мета — забезпечення оборони та безпеки країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський підписав закони щодо подовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також подовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня.

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