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В Україні планують подовжити мобілізацію та воєнний стан: на який термін
Президент України внесе до парламенту законопроєкти про продовження воєнного стану.
Верховна Рада України на наступному пленарному тижні знову розгляне питання продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, це буде вже 16-те голосування щодо продовження дії правового режиму воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення РФ. Очікується, що його подовжать на 90 днів — з 7 серпня по 5 листопада 2025 року.
«Точніше: спочатку РНБО ухвалить відповідні укази, потім Президент внесе їх як законопроєкти, а вже потім Рада їх підтримає», — пояснив Железняк.
Щодо місцевих виборів, які згідно з календарем мали б пройти у жовтні 2025 року, депутат зазначив, що про це розповість окремо у відео.
Військовий стан — це особливий правовий режим, який запроваджується у разі збройної агресії проти держави або загрози нападу. Його введення передбачає обмеження деяких прав і свобод громадян, розширення повноважень військових, мобілізацію, зміну порядку роботи ЗМІ, а також заборону виборів, мітингів та інших масових заходів. Основна мета — забезпечення оборони та безпеки країни.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський підписав закони щодо подовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також подовження строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, до 6 серпня.