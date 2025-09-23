В Україні планують створити "космічні війська" - подробиці

Космос

Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт програми діяльності Кабінету Міністрів на 2025–2026 роки, де передбачено низку новацій у сфері оборони та мобілізації.

Про це пише Судово- юридична газета.

Серед ключових заходів — запровадження електронного ТЦК (е-ТЦК), цифровізація військово-лікарської експертизи (ВЛК), створення е-кабінету підприємства для ведення персонального обліку призовників та військовозобов’язаних, а також формування нової структури сил оборони з урахуванням створення Космічних Сил.

За даними Кабміну, до 31 грудня 2025 року має бути завершено оновлення структури сил оборони у зв’язку зі створенням Космічних Сил, визначено правові та організаційні засади їхнього функціонування. Критеріями досягнення цілей у 2026 році стане забезпечення не менше 60% операційної готовності кібер- та космічної компонент сил оборони.

Крім того, уряд планує до кінця року розробити порядок підготовки громадян до національного спротиву. Протягом 2026 року центри підготовки громадян до національного спротиву повинні бути забезпечені навчальною зброєю та сертифікованими інструкторами з бойовим досвідом. До 30 листопада 2025 року має бути впроваджено механізм координації будівництва фортифікаційних і захисних споруд.

У сфері мобілізації та рекрутингу уряд планує модернізувати інструменти проходження служби та військового обліку, а також підвищити мотивацію громадян. До 30 вересня 2025 року мають бути внесені зміни до Положення про військово-лікарську експертизу, щоб мінімізувати залучення до сил оборони осіб, непридатних до служби. Також передбачено масштабування системи «Доброволець» для ефективного рекрутингу.

До 31 грудня 2025 року буде розроблена нова форма контракту для військовослужбовців із розширеними умовами та мотиваційними чинниками. Зміниться процедура бронювання військовозобов’язаних з урахуванням потреб оборони та економічних інтересів держави, а також будуть внесені зміни до постанов Кабміну №76 та №45. У цей же термін передбачено створення електронного кабінету підприємства для ведення персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд також супроводжуватиме законопроєкт №13646, що стосується соціального захисту військовослужбовців базової служби та членів їхніх сімей.

Цифрова трансформація та е-ТЦК

Кабмін планує масштабну цифровізацію сил оборони. До кінця 2025 року передбачено запровадження електронного обліку військовослужбовців, впровадження системи е-ТЦК через мобільний застосунок Резерв+ та інші сервіси для військовозобов’язаних. За планом, це дозволить зменшити навантаження на ТЦК на 15% у розрізі кількості відвідувачів на місяць.

Другий етап цифровізації ВЛК дозволить військовозобов’язаним отримувати послуги у електронному вигляді. Масштабовано також Медичну інформаційну систему ЗСУ до рівня пілотних бригад. Мобільний застосунок Армія+ перетворюється на щоденний інструмент для військовослужбовців, включно з новими сервісами: отримання трьох документів, центр нотифікацій та чотири нові послуги в розділі «Плюси».

Запроваджено тестову електронну систему обліку причин втрат техніки та особового складу, яка наразі працює у двох пілотних підрозділах. Кабмін планує, що до 2026 року не менше 90% військовослужбовців користуватимуться мобільним застосунком Армія+.

Фінансування та міжнародна підтримка

Уряд зазначає, що до кінця 2025 року партнерське фінансування українського оборонно-промислового комплексу має становити не менше 5 млрд доларів США, а у 2026 році — не менше 10 млрд євро, зокрема у рамках 5-відсоткового внеску НАТО. Також передбачено підтримку через механізм спільного фінансування для виробництва безпілотних систем (Drone Deal) та створення спільних підприємств з компаніями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS та Kongsberg D&A.

До 31 грудня 2026 року Кабмін планує забезпечити участь України в космічних проєктах ЄС «Copernicus», «Події космічної погоди» та «Навколоземні об’єкти», а також розпочати виконання угоди із США щодо виробництва і продажу безпілотних систем.

Пільги та оборонні закупівлі

До 30 листопада 2025 року має бути визначено перелік підприємств оборонно-промислового комплексу, які отримають державну підтримку, та запроваджено реєстр учасників державних контрактів для ідентифікації резидентів Defence City. Також планується інтеграція цифрової системи оборонних закупівель з маркетплейсом DOT Chain (Defense), де частка закупівель у 2026 році має становити не менше 60%.

До кінця року передбачено прийняття постанови про делегування повноважень для оборонних закупівель, зокрема для використання донорських коштів через ДП «Агенція оборонних закупівель».

