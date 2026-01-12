В Україні планують збільшити оплачувану відпустку до 28 днів: подробиці

Відпустка / © iStock

Реклама

Ухвалення нового Трудового кодексу дозволить гармонізувати українське трудове законодавство з європейськими нормами, зокрема шляхом надання працівникам чотирьох додаткових днів оплачуваної відпустки щороку.

Про це розповіла заступниця міністра економіки, довкілля і сільського господарства Дарія Марчак в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Чинне трудове законодавство визначає 24 календарні дні відпустки на рік. Але європейські норми — а проєкт Трудового кодексу є дуже важливим євроінтеграційним проєктом — передбачають, що працівник повинен мати 28 днів оплачуваної відпустки. Тому кодекс наближає нас до європейських норм, гарантуючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік», — сказала Марчак.

Реклама

Посадовиця розповіла, що невдовзі проєкт буде подано до Верховної Ради, а вже після цього проходитиме голосування за нього в першому та другому читанні.

Вона зазначила, що новий Трудовий кодекс має наблизити українське законодавство у сфері праці до європейських стандартів, зокрема через запровадження додаткових днів оплачуваної відпустки для працівників.

Дарія Марчак також пояснила, що після ухвалення і набуття чинності новим Трудовим кодексом переукладати чинні трудові договори не знадобиться. Водночас роботодавцям, у яких трудові відносини досі не були оформлені належним чином, нададуть рік для їх фіксації у письмовій формі, зокрема в електронному вигляді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України, який має замінити радянські норми 1971 року.