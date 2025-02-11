В Україні планують створити військову поліцію: які будуть її обов’язки

Військова поліція отримає повноваження щодо контролю правопорядку серед військовослужбовців та в умовах бойових дій.

Верховна Рада працює над впровадженням військової юстиції, зокрема створенням військової поліції. Військова поліція зможе затримувати підозрюваних, перевіряти транспорт і документи, а також обмежувати рух у разі загрози життю та здоров’ю людей.

Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов, пише "Судово-юридична газета".

За словами народного депутата, Верховна Рада готує законодавчі зміни для створення військової поліції, спеціалізованої прокуратури та військових судів.

"Ці органи забезпечать правопорядок в армії та захист військових і цивільних, а також підвищать якість розслідувань", - зазначив він.

Військова поліція в Україні отримає нові повноваження, зокрема:

вона зможе тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів під час затримання підозрюваних у злочинах або за обставин, що загрожують життю та здоров’ю людей;

отримає право зупиняти транспортні засоби, проводити поверхневу перевірку, а також перевіряти у водіїв документи;

у невідкладних випадках, пов’язаних із порятунком людей, майна або переслідуванням підозрюваних, зможе проникати до житла чи іншого володіння особи з обов’язковим повідомленням слідчих органів і прокуратури;

матиме можливість вести оперативно-розшукову діяльність, а її чисельність становитиме до 1,5% від загальної кількості Збройних сил України;

за невиконання вимог або законних розпоряджень посадових осіб Військової поліції громадянам загрожуватиме штраф до 17 000 грн.

Законопроєкт 6570-д передбачає відповідні зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. Фінансування Військової поліції здійснюватиметься коштом державного бюджету через Міністерство оборони, а також з інших дозволених міжнародними договорами джерел.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про те, що Рада підтримала в першому читанні створення військової поліції.

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