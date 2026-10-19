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Економіст Борис Кушнірук розкритикував вибірковість антикорупційного середовища, яке, на його думку, приділяє різну увагу посадовцям залежно від політичного контексту.

«Федоров -питання до реформи азартних ігор та регулятора PlayCity. Оборонні закупівлі — масштабні державні кошти й обмежена прозорість контрактів», — зазначає експерт.

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До цього додаються корупційні ризики в ТЦК, на митниці та тіньовому тютюновому ринку, які завдають державі значних збитків.

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Також Кушнірук ставить питання: чому антикорупційна активність не завжди співмірна масштабам проблем, а публічні кампанії проти різних посадовців настільки відрізняються?

«Україна перетворилася на парадоксальну країну, де одночасно процвітають і корупція, і величезна індустрія боротьби з нею», — наголошує економіст.

Він припускає, що для частини антикорупційного середовища політичний вплив став пріоритетнішим за реальне викорінення корупційних схем.

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