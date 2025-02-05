В Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження воєнного стану та мобілізації до 9 травня 2025 року.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 січня проголосувала за внесені президентом законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року.

Зауважимо, від лютого 2022 року парламент за поданням президента що три місяці продовжує дію воєнного стану і мобілізації. Тож воєнний стан та мобілізація в Україні тривають майже три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії.

До слова, раніше народний депутат Ярослав Юрчишин пояснив, чи скасують воєнний стан у разі потенційного припинення бойових дій.