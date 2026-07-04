В Україні порівняли карту бойових дій, яку показують Путіну, з реальністю: що з’ясувалося

Володимир Путін / © Associated Press

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Карта бойових дій, яку показують російському диктатору Володимиру Путіну, суттєво відрізняється від реального стану справ на передовій. Російський Генеральний штаб значно збільшує площу територій, які нібито перебувають під контролем армії РФ.

Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Для перевірки даних аналітик взяв за основу бачення російського Генштабу щодо контролю над окупованими територіями, перевів його у формат звичайної карти та наклав поверх актуальної карти українського аналітичного проєкту DeepState.

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Зіставлення виявило великі розбіжності між офіційними звітами військового керівництва РФ та фактичним розташуванням підрозділів на лінії зіткнення. Рівень викривлення інформації є очевидним і свідчить про те, що російське командування системно завищує власні здобутки.

За словами військового оглядача, масштабне дезінформування пояснює високу впевненість Кремля у нібито успішному перебігу бойових дій. На його думку, найближчим часом не варто очікувати, що російська сторона буде готова до реальних переговорів про завершення війни.

Карта бойових дій / © соцмережі

«Розмах брехні настільки яскравий, що будь-які коментарі зайві.

І так. Я переконаний. Путін — вірить. Вірить в цю брехню. Тому — ніяких перемовин не варто чекати. Принаймні, влітку», — повідомив Андрющенко.

Карта бойових дій / © facebook.com/Петро Андрющенко

Карта бойових дій / © facebook.com/Петро Андрющенко

Карта бойових дій / © facebook.com/Петро Андрющенко

Різниця між МінОборони РФ і DeepState становить 1900 км² (виділено жовтим). / © facebook.com/Петро Андрющенко

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