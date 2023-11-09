В Україні повернули податкові перевірки бізнесу: Рада затвердила закон

Верховна Рада 9 листопада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10016-д про часткове повернення документальних податкових перевірок від 1 грудня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Свої голоси за законопроєкт №10016-д віддав 231 народний депутат.

Також читайте Із громад заберуть військові податки на оборону: Рада ухвалила законопроєкт

Железняк зауважив, що в тексті законопроєкту після першого читання майже нічого не змінилося, окрім:

термін повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня;

мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року;

"Прийняття законопроєкту – це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу. Зараз текст має бути прийнятий партнерами", – вказав народний обранець.

Нагадаємо, у першому читанні законопроєкт про повернення податкових перевірок бізнесу парламент ухвалив на засіданні 17 жовтня.

Хто потрапить під податкові перевірки

До проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали вдвічі більшу дебіторську, ніж кредиторську заборгованість;

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі;

мали рівень сплати ПДВ менший ніж 50% по галузі;

у яких річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат – понад 75% суми річного доходу.

Зауважимо, що закон не повертає перевірки для ФОПів першої та другої груп, а також підприємств на окупованих територіях або територіях, де тривають бойові дії.

Додамо, ухвалення законопроєкту №10016-д – один зі структурних маяків у межах співпраці України з МВФ.

До слова, 9 листопада Верховна Рада проголосувала в цілому державний бюджет України на 2024 рік.

Читайте також: